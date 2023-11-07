ВСУ ликвидировали трех полковников командования десантных войск рф

Ликвидированные российские полковники, фото: Анатолий Штефан

https://racurs.ua/n189117-vsu-likvidirovali-treh-polkovnikov-komandovaniya-desantnyh-voysk-rf.html

Ракурс

ЗСУ ліквідували трьох полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії.

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Про це сьогодні, 7 листопада, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

За його словами, «успішно демобілізовані»: