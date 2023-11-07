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Ликвидированные российские полковники, фото: Анатолий Штефан

ВСУ ликвидировали трех полковников командования десантных войск рф

7 ноя 2023, 21:41
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ЗСУ ліквідували трьох полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії.


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Про це сьогодні, 7 листопада, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

За його словами, «успішно демобілізовані»:

  • оперативний черговий — заступник начальника центру управління командування повітряно-десантних військ полковник Вадим Добряков;
  • начальник відділу (планування вогневого ураження противника) оперативного управління штабу повітряно-десантних військ полковник Олексій Коблов;
  • оперативний черговий — заступник начальника центру управління командування повітряно-десантних військ полковник Олександр Галкін.

Ліквідовані російські полковники, фото: Анатолій Штефан

Источник: Ракурс


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