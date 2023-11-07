Рашисты упрощают поступление украинцев в свои вузы, чтобы ассимилировать молодежь

Оккупанты упрощают поступление украинцев в вузы в рф, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n189116-rashisty-uproschaut-postuplenie-ukraincev-v-svoi-vuzy-chtoby-assimilirovat-molodej.html

Ракурс

Росіяни проводять політику зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій та поступової асиміляції українців у росії.

.

Зокрема, росіяни впроваджують спрощений вступ українців до вищих навчальних закладів на території рф, сподіваючись в такий спосіб виманити українську молодь у росію й надалі асимілювати її. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Водночас навчання у фейкових внз на ТОТ, які росіяни створили у захоплених приміщеннях українських закладів освіти безплатне, а вступ не вимагає іспитів. Проте ці внз не користуються популярністю, адже їх диплом не визнаний навіть у самій рф, — зазначають у ЦНС.

Центр національного спротиву закликає у спеціальному чат-боті повідомляти про колаборантів, які допомагають виманювати українську молодь у росію або імітують навчальний процес у фейкових вишах.