На оккупированные территории переселяется все больше россиян — ЦНСhttps://racurs.ua/n185403-na-okkupirovannye-territorii-pereselyaetsya-vse-bolshe-rossiyan-cns.htmlРакурс
На тимчасово окуповані території України прибувають все більше мігрантів з росії.
Про це сьогодні, 23 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що йдеться не лише про силовиків та чиновників, але також про багатьох заробітчан, котрих наймають на будівельні роботи — оскільки місцеві мешканці відмовляються працювати на ворога, замість них окупанти наймають не лише росіян, але й громадян білорусі та інших країн.
Для цього процесу характерні такі особливості:
- заробітчани та держслужбовці, що їдуть працювати на окуповані території, привозять із собою свої сім’ї. Це вже призвело до збільшення цін на житло в багатьох тимчасово окупованих містах;
- громадян України при цьому піддають депортації або змушують прийняти російську ідентичність;
- росія також масово викрадає українських дітей, виховуючи з них власних яничарів.
Таким чином кремль проводить політику по заміщенню місцевого населення своїм власним, лояльним до рф. Ця політика відповідає всім ознакам геноциду, як це визначено у міжнародному праві, — наголошують у ЦНС і додають, що всі українські землі будуть звільнені, а всі окупанти понесуть відповідальність за влаштовуваний ними геноцид.