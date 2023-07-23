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Ракурс
Росіяни активно переселяються на окуповані території, фото: «Стихи.ру»

На окуповані території переселяється все більше росіян — ЦНС

23 лип 2023, 16:11
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На тимчасово окуповані території України прибувають все більше мігрантів з росії.


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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що йдеться не лише про силовиків та чиновників, але також про багатьох заробітчан, котрих наймають на будівельні роботи — оскільки місцеві мешканці відмовляються працювати на ворога, замість них окупанти наймають не лише росіян, але й громадян білорусі та інших країн.

Для цього процесу характерні такі особливості:

  • заробітчани та держслужбовці, що їдуть працювати на окуповані території, привозять із собою свої сім’ї. Це вже призвело до збільшення цін на житло в багатьох тимчасово окупованих містах;
  • громадян України при цьому піддають депортації або змушують прийняти російську ідентичність;
  • росія також масово викрадає українських дітей, виховуючи з них власних яничарів.

Таким чином кремль проводить політику по заміщенню місцевого населення своїм власним, лояльним до рф. Ця політика відповідає всім ознакам геноциду, як це визначено у міжнародному праві, — наголошують у ЦНС і додають, що всі українські землі будуть звільнені, а всі окупанти понесуть відповідальність за влаштовуваний ними геноцид.

Джерело: Ракурс


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