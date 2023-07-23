Росіяни активно переселяються на окуповані території, фото: «Стихи.ру»

https://racurs.ua/ua/n185403-na-okupovani-terytoriyi-pereselyaietsya-vse-bilshe-rosiyan-cns.html

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На тимчасово окуповані території України прибувають все більше мігрантів з росії.

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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що йдеться не лише про силовиків та чиновників, але також про багатьох заробітчан, котрих наймають на будівельні роботи — оскільки місцеві мешканці відмовляються працювати на ворога, замість них окупанти наймають не лише росіян, але й громадян білорусі та інших країн.

Для цього процесу характерні такі особливості:

заробітчани та держслужбовці, що їдуть працювати на окуповані території, привозять із собою свої сім’ї. Це вже призвело до збільшення цін на житло в багатьох тимчасово окупованих містах;

громадян України при цьому піддають депортації або змушують прийняти російську ідентичність;

росія також масово викрадає українських дітей, виховуючи з них власних яничарів.