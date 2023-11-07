Потери врага под Авдеевкой выросли, на штурм бросают легкую пехоту

Потери врага под Авдеевкой выросли, на штурм бросают легкую пехотуhttps://racurs.ua/n189115-poteri-vraga-pod-avdeevkoy-vyrosli-na-shturm-brosaut-legkuu-pehotu.htmlРакурс
Російські загарбники на Таврійському напрямку впродовж доби втратили 583 осіб та 31 одиницю військової техніки, серед якої ТОС-1А «Солнцепєк».
Про це в ефірі національного телемарафону сьогодні, 7 листопада, розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «Укрінформ».
Під Авдіївкою, як і загалом на Таврійському напрямку, загальні втрати ворога у живій силі в операційній зоні ОСУВ «Таврія» знову зросли і минулої доби становили 583 особи. Це якраз наслідок того, що російське керівництво продовжує гнати вперед легку піхоту, майже не прикриваючи її технікою, — наголосив він.
Штупун повідомив, що сьогодні на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах:
- Степового;
- Авдіївки;
- Тоненького;
- Первомайського.
Загалом тут відбито 13 атак.
При цьому досить активно діє ворожа авіація. Зокрема, біля Авдіївки зафіксовано 10 авіаударів. Водночас фіксуються випадки відмови йти у наступ деяких підрозділів російських окупантів.
Він зауважив, що кількість ворожих атак під Авдіївкою не зменшилась, але противнику важко працювати з технікою, тому вперед відправляють піхоту.
Щодо ситуації в районі Мар’їнки, то тут відбито 13 атак, ворог зазнав втрат і відійшов, зазначив Шпутун.
На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського.
На Запорізькому напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили, натомість обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема Гуляйполе, Чарівне та Оріхів.
Джерело: «Укрінформ»