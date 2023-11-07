Увольнение одного из министров анонсировали в Раде

В Украине могут уволить одного из министров, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n189114-uvolnenie-odnogo-iz-ministrov-anonsirovali-v-rade.html

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В Україні цього тижня можуть звільнити одного з міністрів.

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Про це сьогодні, 7 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ, — повідомив Арахамія.

Народний депутат з «Голосу» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі розповів, що йдеться про звільнення міністра спорту Вадима Гутцайта.

Коротше звільнять Міністра спорту — Вадима Гутцайта, — зазначив Железняк. — Він, до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійський чемпіон з цього виду спорту був.

Міністром молоді та спорту Гутцайт став у березні 2020 року. З 17 листопада 2022 року він також обіймає посаду президента Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо, інформація про можливість звільнення Гутцайта з’явилася у ЗМІ ще на початку цього року.