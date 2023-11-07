Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Противник усиливает фильтрационные меры, фото:

Оккупанты усиливают фильтрационные меры на Луганщине — ЦНС

7 ноя 2023, 19:38
999

Російські загарбники посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях Луганської області.


.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформацію, отриману від українського підпілля.

Зазначається, що окупанти провели низку перевірок документів у місцевого населення в багатьох населених пунктах та провели обшуки будинків та іншого приватного майна.

Ворог боїться не лише роботи наших розвідувальних груп, але й розуміє, що більшість місцевого населення, яке знаходиться в тимчасовій окупації готові продовжувати чинити спротив окупанту, та передавати інформацію про особовий склад та техніку противника, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров