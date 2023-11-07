Противник посилює фільтраційні заходи

https://racurs.ua/ua/n189113-okupanty-posyluut-filtraciyni-zahody-na-luganschyni-cns.html

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Російські загарбники посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

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Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформацію, отриману від українського підпілля.

Зазначається, що окупанти провели низку перевірок документів у місцевого населення в багатьох населених пунктах та провели обшуки будинків та іншого приватного майна.