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Противник посилює фільтраційні заходи
Окупанти посилюють фільтраційні заходи на Луганщині — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n189113-okupanty-posyluut-filtraciyni-zahody-na-luganschyni-cns.htmlРакурс
Російські загарбники посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
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Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформацію, отриману від українського підпілля.
Зазначається, що окупанти провели низку перевірок документів у місцевого населення в багатьох населених пунктах та провели обшуки будинків та іншого приватного майна.
Ворог боїться не лише роботи наших розвідувальних груп, але й розуміє, що більшість місцевого населення, яке знаходиться в тимчасовій окупації готові продовжувати чинити спротив окупанту, та передавати інформацію про особовий склад та техніку противника, — наголошують у ЦНС.
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