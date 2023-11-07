Загибель помічника Залужного розслідуватиме ДБР

ДБР розслідуватиме загибель майора Геннадія Частякова, фото: Ukrainian Military Pages

https://racurs.ua/ua/n189112-zagybel-pomichnyka-zalujnogo-rozsliduvatyme-dbr.html

Ракурс

До ДБР скероване кримінальне провадження за фактом загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова.

.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Нацполіції.

Сьогодні, 7 листопада, підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в с. Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, Чистяков загинув вчора, 6 листопада, у свій День народження. Тоді Залужний у своєму Telegram-каналі повідомив, що в одному з подарунків, які отримав Частяков, спрацював невідомий вибуховий пристрій. Згодом очільник МВС Ігор Клименко розповів деталі трагедії.