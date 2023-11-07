Втрати ворога під Авдіївкою зросли, на штурм кидають легку піхоту

Рашисти намагаються захопити Авдіївку, фото: Луганська ОВА

https://racurs.ua/ua/n189115-vtraty-voroga-pid-avdiyivkou-zrosly-na-shturm-kydaut-legku-pihotu.html

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Російські загарбники на Таврійському напрямку впродовж доби втратили 583 осіб та 31 одиницю військової техніки, серед якої ТОС-1А «Солнцепєк».

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Про це в ефірі національного телемарафону сьогодні, 7 листопада, розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «Укрінформ».

Під Авдіївкою, як і загалом на Таврійському напрямку, загальні втрати ворога у живій силі в операційній зоні ОСУВ «Таврія» знову зросли і минулої доби становили 583 особи. Це якраз наслідок того, що російське керівництво продовжує гнати вперед легку піхоту, майже не прикриваючи її технікою, — наголосив він.

Штупун повідомив, що сьогодні на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах:

Степового;

Авдіївки;

Тоненького;

Первомайського.

Загалом тут відбито 13 атак.

При цьому досить активно діє ворожа авіація. Зокрема, біля Авдіївки зафіксовано 10 авіаударів. Водночас фіксуються випадки відмови йти у наступ деяких підрозділів російських окупантів.

Він зауважив, що кількість ворожих атак під Авдіївкою не зменшилась, але противнику важко працювати з технікою, тому вперед відправляють піхоту.

Щодо ситуації в районі Мар’їнки, то тут відбито 13 атак, ворог зазнав втрат і відійшов, зазначив Шпутун.

На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили, натомість обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема Гуляйполе, Чарівне та Оріхів.

Джерело: «Укрінформ»