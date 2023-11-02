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Ракурс
Как Авдеевка держит оборону против "мясных" атак рф, показали ВСУ

Как Авдеевка держит оборону против «мясных» атак рф, показали ВСУ (ВИДЕО)

2 ноя 2023, 21:23
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Битва за Авдіївку триває. Збройні сили України стійко тримають оборону. Про це сьогодні повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Бригадний генерал також оприлюднив відео роботи воїнів ЗСУ.


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Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського, — вказав Тарнавський.

Нагадаємо, після очікуваного провалу російського «бліцкригу» в Авдіївці, армія рф перейшла до тактики штурму «м'ясними» хвилями. Якщо на одній ділянці нічого не виходить — ворог зміщує удар на відстань від 1 до 3 км. Захисники України очікують початку третьої хвилі атак на Авдіївку.

Источник: Ракурс


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