ЗСУ ліквідували трьох полковників командування десантних військ рф

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Ліквідовані російські полковники, фото: Анатолій Штефан
ЗСУ ліквідували трьох полковників командування десантних військ рфhttps://racurs.ua/ua/n189117-zsu-likviduvaly-troh-polkovnykiv-komanduvannya-desantnyh-viysk-rf.htmlРакурс
ЗСУ ліквідували трьох полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії.
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Про це сьогодні, 7 листопада, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
За його словами, «успішно демобілізовані»:
- оперативний черговий — заступник начальника центру управління командування повітряно-десантних військ полковник Вадим Добряков;
- начальник відділу (планування вогневого ураження противника) оперативного управління штабу повітряно-десантних військ полковник Олексій Коблов;
- оперативний черговий — заступник начальника центру управління командування повітряно-десантних військ полковник Олександр Галкін.
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