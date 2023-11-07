росія після тривалої паузи вивела в Чорне море носій «калібрів»

Російські ракети з Чорного моря знову загрожують Україні, фото: Texty.org

https://racurs.ua/ua/n189118-rosiya-pislya-tryvaloyi-pauzy-vyvela-v-chorne-more-nosiy-kalibriv.html

Ракурс

росія, після тривалої паузи, викликаної зокрема штормом, вивела на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій.

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Йдеться про малий ракетний корабель проекту «Буян-М», котрий може бути споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр». Про це сьогодні, 7 листопада, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.