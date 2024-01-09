Бригада электромонтеров дважды попала под российский обстрел на Харьковщине

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Рашисты дважды в сутки обстреляли бригаду электромонтеров на Харьковщине, фото: «Харьковоблэнерго»
Бригада электромонтеров дважды попала под российский обстрел на Харьковщинеhttps://racurs.ua/n191183-brigada-elektromonterov-dvajdy-popala-pod-rossiyskiy-obstrel-na-harkovschine.htmlРакурс
На Харківщині бригада Липецького РЕМ двічі за добу потрапила під ворожий обстріл.
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Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба «Харківобленерго».
Зазначається, що сталися такі інциденти:
- вчора, 8 січня, бригада електромонтерів потрапила під обстріл у селі Веселе. Ремонтники виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди;
- сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у селі Слобожанське Липецької громади стався вибух — за 200 м від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба.
На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж, — зазначив провідний інженер Липецького РЕМ АТ «Харківобленерго» Роман Ганган.
Він наголосив, що передбачити ворожі обстріли неможливо, тож енергетики проявляють мужність, виконуючи свої обов’язки за екстремальних умов.
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