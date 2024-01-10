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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

ССО навели огонь HIMARS на замаскированное вражеское «Торнадо» (ВИДЕО)

10 янв 2024, 19:57
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На Південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 «Мста-С» та реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г».


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Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели по ним вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Відповідне відео сьогодні, 10 січня, опубліковане у Telegram-каналі ССО.

Внаслідок вогневого ураження «Мста-С» знищено, «Торнадо-Г» пошкоджено і не підлягає відновленню, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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