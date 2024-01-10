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ССО навели огонь HIMARS на замаскированное вражеское «Торнадо» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191234-sso-naveli-ogon-himars-na-zamaskirovannoe-vrajeskoe-tornado-video.htmlРакурс
На Південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 «Мста-С» та реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г».
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Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели по ним вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Відповідне відео сьогодні, 10 січня, опубліковане у Telegram-каналі ССО.
Внаслідок вогневого ураження «Мста-С» знищено, «Торнадо-Г» пошкоджено і не підлягає відновленню, — вказано в повідомленні.
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