Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n191234-sso-naveli-ogon-himars-na-zamaskirovannoe-vrajeskoe-tornado-video.html

Ракурс

На Південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 «Мста-С» та реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г».

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Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели по ним вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Відповідне відео сьогодні, 10 січня, опубліковане у Telegram-каналі ССО.