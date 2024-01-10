В непризнанном Приднестровье заявили об «инциденте с применением оружия» на границе с Украиной

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В Приднестровье заявили об «инциденте» на границе с Украиной, фото: ТСН
В непризнанном Приднестровье заявили об «инциденте с применением оружия» на границе с Украинойhttps://racurs.ua/n191235-v-nepriznannom-pridnestrove-zayavili-ob-incidente-s-primeneniem-orujiya-na-granice-s-ukrainoy.htmlРакурс
Так зване «міністерство державної безпеки» невизнаного Придністров’я стверджує, що на кордоні з Україною 7 січня відбувся «інцидент із застосуванням вогнепальної зброї».
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Відповідне повідомлення сьогодні, 10 січня, опубліковане на сайті відомства.
7 січня 2024 року поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, — вказано в повідомленні.
Деталі події не наводяться, проте стверджується, що після її завершення «двох придністровських громадян було переміщено на територію України».
Також у «мдб Придністров’я» додали, що наразі «з'ясовуються обставини того, що сталося».
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