В непризнанном Приднестровье заявили об «инциденте с применением оружия» на границе с Украиной

В Приднестровье заявили об «инциденте» на границе с Украиной, фото: ТСН

https://racurs.ua/n191235-v-nepriznannom-pridnestrove-zayavili-ob-incidente-s-primeneniem-orujiya-na-granice-s-ukrainoy.html

Ракурс

Так зване «міністерство державної безпеки» невизнаного Придністров’я стверджує, що на кордоні з Україною 7 січня відбувся «інцидент із застосуванням вогнепальної зброї».

.

Відповідне повідомлення сьогодні, 10 січня, опубліковане на сайті відомства.

7 січня 2024 року поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, — вказано в повідомленні.

Деталі події не наводяться, проте стверджується, що після її завершення «двох придністровських громадян було переміщено на територію України».

Також у «мдб Придністров’я» додали, що наразі «з'ясовуються обставини того, що сталося».