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Ракурс
У Придністров’ї заявили про «інцидент» на кордоні з Україною, фото: ТСН

У невизнаному Придністров’ї заявили про «інцидент із застосуванням зброї» на кордоні з Україною

10 січ 2024, 20:32
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Так зване «міністерство державної безпеки» невизнаного Придністров’я стверджує, що на кордоні з Україною 7 січня відбувся «інцидент із застосуванням вогнепальної зброї».


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Відповідне повідомлення сьогодні, 10 січня, опубліковане на сайті відомства.

7 січня 2024 року поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, — вказано в повідомленні.

Деталі події не наводяться, проте стверджується, що після її завершення «двох придністровських громадян було переміщено на територію України».

Також у «мдб Придністров’я» додали, що наразі «з'ясовуються обставини того, що сталося».

Джерело: Ракурс


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