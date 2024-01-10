У невизнаному Придністров’ї заявили про «інцидент із застосуванням зброї» на кордоні з Україною

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У Придністров’ї заявили про «інцидент» на кордоні з Україною, фото: ТСН
У невизнаному Придністров’ї заявили про «інцидент із застосуванням зброї» на кордоні з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n191235-u-nevyznanomu-prydnistrov-yi-zayavyly-pro-incydent-iz-zastosuvannyam-zbrou-na-kordoni-z-ukrayinou.htmlРакурс
Так зване «міністерство державної безпеки» невизнаного Придністров’я стверджує, що на кордоні з Україною 7 січня відбувся «інцидент із застосуванням вогнепальної зброї».
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Відповідне повідомлення сьогодні, 10 січня, опубліковане на сайті відомства.
7 січня 2024 року поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, — вказано в повідомленні.
Деталі події не наводяться, проте стверджується, що після її завершення «двох придністровських громадян було переміщено на територію України».
Також у «мдб Придністров’я» додали, що наразі «з'ясовуються обставини того, що сталося».
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