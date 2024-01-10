Сомалийские боевики захватили вертолет ООН с пассажирами

В Сомали боевики захватили вертолет ООН, фото: UNSOM

https://racurs.ua/n191237-somaliyskie-boeviki-zahvatili-vertolet-oon-s-passajirami.html

Ракурс

Вертоліт, що належить Місії ООН з надання допомоги в Сомалі (UNSOM), був захоплений пов’язаним з «Аль-Каїдою» угрупуванням «Аш-Шабаб», яке роками сіяло насильство на сході Африки.

.

Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє «Аль-Джазіра».

Зазначається, що інцидент стався на контрольованій угрупуванням території поблизу села Гадун в регіоні Галгадуд — вертоліт приземлився там через технічну несправність.

На борту вертольота перебували дев’ять пасажирів, включаючи військовослужбовців і стороннього підрядника. Щонайменше шість пасажирів були захоплені «Аш-Шабаб».

В результаті всі польоти ООН в цьому регіоні були тимчасово призупинені.

За інформацією агентства Reuters, вертоліт зіткнувся з несправністю незабаром після вильоту з міста Беледуейне в центральній частині Сомалі.

На борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медикаменти і повинен був транспортувати поранених солдатів з регіону Гальгудуд, — розповів у коментарі агентству майор Хасан Алі.

«Аш-Шабаб» веде повстанську боротьбу проти сомалійського уряду з 2006 року, намагаючись встановити правління, засноване на суворому тлумаченні ісламського шаріату.

Наразі угрупування контролює значні території на півдні і в центрі Сомалі.

Джерело: Al Jazeera, Reuters