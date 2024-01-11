ООН хочет выделить более 3 млрд. дол. на гуманитарную помощь Украине. Фото:

https://racurs.ua/n191247-oon-budet-prosit-3-1-mlrd-dol-dlya-ukrainy-reuters.html

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Гроші для України планує надати Організація Об'єднаних Націй.

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Вона проситиме у своїх міжнародних донорів закласти на 2024 рік гуманітарну допомогу Україні на суму 3,1 млрд дол. План реагування ООН на 2024 рік, який агентства організації представлять донорам у Женеві 15 січня, передбачає закладення 3,1 млрд дол. для надання допомоги 8,5 млн осіб в Україні. Про це повідомило Reuters із посиланням на високопоставленого посадовця Ради Безпеки ООН.

Представник Управління ООН з координації гуманітарних справ Едем Восорну заявив, що понад 14,6 млн осіб, або близько 40% теперішнього населення України, в 2024 році потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення рф.

Оскільки війна в Україні не припиняється, що призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України, — заявив Восорну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав передати Україні близько 300 млрд дол. російських заморожених активів. Глава держави наголошував, що рф байдуже на людські життя, але саме втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста.

Джерело: Reuters