Задержали шпионку ФСБ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n191250-shpionka-fsb-ejednevno-proezjala-100-km-chtoby-vyyavit-pozicii-vsu-vozle-avdeevki.html

Ракурс

Агент Федеральної служби безпеки щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції Сил оборони поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

.

Для збору інформації зловмисниця самостійно об’їжджала населені пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки. Агентка могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день. Зрадницю викрили своєчасно та затримали її. Про це 11 січня повідомили в Службі безпеки України.

Шпигункою виявилася 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована ФСБ. Для комунікації з ворогами вона використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах. Окупанти у відповідь надсилали кошти на банківську картку.

Отриману інформацію ворог використовував для ракетно-артилерійських обстрілів позицій ЗСУ на східному фронті.

Затриманій вже повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Її отримують під вартою, зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ затримала підполковника Міністерства внутрішніх справ, який шукав в області розташування позицій ППО та місця дислокації особового складу і техніки Сил оборони.