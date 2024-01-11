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Ракурс
Снайпер из группы «Призрак» ликвидировал оккупанта. Фото:

Снайпер из группы «Призрак» ликвидировал оккупанта с 1100 метров (ВИДЕО)

11 янв 2024, 12:21
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Український снайпер ліквідував на Донбасі російського окупанта з кілометрової відстані.


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Відмінно по ворожій цілі спрацював представник групи «Привиди Бахмута». Він застрелив загарбника з відстані 1 тис. 100 м. У роботі боєць використав гвинтівку BARRETT MRAD 338 виробництва Сполучених Штатів Америки. Про це 11 січня Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Telegram.

Влучний постріл з 1100 метрів. Працюють «Привиди Бахмута» з Barret MRAD 338, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, група снайперів «Привиди» входять до складу окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ ЗСУ. Цей елітний підрозділ, який у народі назвали «Привидами Бахмута», воює неподалік окупованого міста та проводить нічні рейди в околицях.

Нагадаємо, у січні в Донецькій області пара снайперів Головного управління розвідки Міністерства оборони України лише за одну ніч ліквідувала 22 російських загарбників.

Источник: Ракурс


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