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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

22 окупантів ліквідували снайпери ГУР за ніч (ВІДЕО)

7 січ 2024, 21:42
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На Донеччині пара снайперів Головного управління розвідки Міноборони України лише за одну ніч ліквідувала 22 російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні. 7 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Вражаюча результативність! Лише за одну ніч пара снайперів ГУР МО уразила 22 російських загарбника у Донецькій області, — зазначив він в описі відео.

Джерело: Ракурс


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