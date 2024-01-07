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Знищення російських загарбників, скріншот відео
22 окупантів ліквідували снайпери ГУР за ніч (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191136-22-okupantiv-likviduvaly-snaypery-gur-za-nich-video.htmlРакурс
На Донеччині пара снайперів Головного управління розвідки Міноборони України лише за одну ніч ліквідувала 22 російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні. 7 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Вражаюча результативність! Лише за одну ніч пара снайперів ГУР МО уразила 22 російських загарбника у Донецькій області, — зазначив він в описі відео.
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