Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n191136-22-okkupanta-likvidirovali-snaypery-gur-za-noch-video.html

Ракурс

На Донеччині пара снайперів Головного управління розвідки Міноборони України лише за одну ніч ліквідувала 22 російських загарбників.

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Відповідне відео сьогодні. 7 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.