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22 оккупанта ликвидировали снайперы ГУР за ночь (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191136-22-okkupanta-likvidirovali-snaypery-gur-za-noch-video.htmlРакурс
На Донеччині пара снайперів Головного управління розвідки Міноборони України лише за одну ніч ліквідувала 22 російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні. 7 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Вражаюча результативність! Лише за одну ніч пара снайперів ГУР МО уразила 22 російських загарбника у Донецькій області, — зазначив він в описі відео.
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