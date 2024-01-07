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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

22 оккупанта ликвидировали снайперы ГУР за ночь (ВИДЕО)

7 янв 2024, 21:42
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На Донеччині пара снайперів Головного управління розвідки Міноборони України лише за одну ніч ліквідувала 22 російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні. 7 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Вражаюча результативність! Лише за одну ніч пара снайперів ГУР МО уразила 22 російських загарбника у Донецькій області, — зазначив він в описі відео.

Источник: Ракурс


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