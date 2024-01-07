В Україні прийшла негода, фото: «Дніпро оперативний»

https://racurs.ua/ua/n191135-kryjani-doschi-negoda-porushyla-robotu-gromadskogo-transportu-u-dnipri-ta-zaporijji.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 7 січня, ввечері негода вплинула на роботу громадського транспорту у двох обласних центрах — Дніпрі та Запоріжжі.

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Так, міськрада Запоріжжя у своєму Telegram-каналі повідомляє, що через негоду тимчасово припинено роботу електротранспорту.

У зв’язку з ожеледицею та обледенінням контактного дроту тимчасово припиняється рух електротранспорту по місту, — вказано в повідомленні. — Про відновлення роботи трамваїв та тролейбусів буде повідомлено додатково.

Департамент транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у Дніпрі через крижаний дощ, що переходить у сніг, та збільшення кількості ДТП громадський транспорт працює зі змінами:

трамваї курсують за оперативним розкладом, можливі затримки;

тролейбуси рухаються із значними відхиленнями від розкладу. Маршрути № 3, № 7, № 17, № 20 їздять до вул. Столєтова;

автобуси курсують зі збільшеними інтервалами.