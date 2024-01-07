Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
В Україні прийшла негода, фото: «Дніпро оперативний»

Крижані дощі — негода порушила роботу громадського транспорту у Дніпрі та Запоріжжі

7 січ 2024, 21:18
999

В Україні сьогодні, 7 січня, ввечері негода вплинула на роботу громадського транспорту у двох обласних центрах — Дніпрі та Запоріжжі.


.

Так, міськрада Запоріжжя у своєму Telegram-каналі повідомляє, що через негоду тимчасово припинено роботу електротранспорту.

У зв’язку з ожеледицею та обледенінням контактного дроту тимчасово припиняється рух електротранспорту по місту, — вказано в повідомленні. — Про відновлення роботи трамваїв та тролейбусів буде повідомлено додатково.

Департамент транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у Дніпрі через крижаний дощ, що переходить у сніг, та збільшення кількості ДТП громадський транспорт працює зі змінами:

  • трамваї курсують за оперативним розкладом, можливі затримки;
  • тролейбуси рухаються із значними відхиленнями від розкладу. Маршрути № 3, № 7, № 17, № 20 їздять до вул. Столєтова;
  • автобуси курсують зі збільшеними інтервалами.

КП «Дніпровський електротранспорт» повністю готове до ліквідації наслідків негоди. Виведені на роботу додаткові бригади аварійних служб, підготовлено 12 снігоприбиральних трамваїв, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів