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В Украине пришло ненастье, фото: «Днепр оперативный»
Ледяные дожди — непогода нарушила работу общественного транспорта в Днепре и Запорожьеhttps://racurs.ua/n191135-ledyanye-dojdi-nepogoda-narushila-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-dnepre-i-zaporoje.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 7 січня, ввечері негода вплинула на роботу громадського транспорту у двох обласних центрах — Дніпрі та Запоріжжі.
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Так, міськрада Запоріжжя у своєму Telegram-каналі повідомляє, що через негоду тимчасово припинено роботу електротранспорту.
У зв’язку з ожеледицею та обледенінням контактного дроту тимчасово припиняється рух електротранспорту по місту, — вказано в повідомленні. — Про відновлення роботи трамваїв та тролейбусів буде повідомлено додатково.
Департамент транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у Дніпрі через крижаний дощ, що переходить у сніг, та збільшення кількості ДТП громадський транспорт працює зі змінами:
- трамваї курсують за оперативним розкладом, можливі затримки;
- тролейбуси рухаються із значними відхиленнями від розкладу. Маршрути № 3, № 7, № 17, № 20 їздять до вул. Столєтова;
- автобуси курсують зі збільшеними інтервалами.
КП «Дніпровський електротранспорт» повністю готове до ліквідації наслідків негоди. Виведені на роботу додаткові бригади аварійних служб, підготовлено 12 снігоприбиральних трамваїв, — вказано в повідомленні.
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