Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов россии. Фото:

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Конфіскацію заморожених російських активів підтримав Білий дім.

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Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд дол. заморожених російських активів з подальшою передачею їх Україні. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на документи Ради національної безпеки Сполучених Штатів.

Законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України, — йдеться у меморандумі NSC, на який посилаються журналісти.

Однак видання пише, що такий крок викликає занепокоєння серед американських політиків, бо конфіскація активів може «заплямувати репутацію» фінансової системи США. Тому в Білому домі спершу хочуть узгодити всі ці питання з союзниками по G7 в Європі.Бо саме в європейських країнах зберігається близько 200 млрд дол. заморожених російських активів.

Один із американських топ-чиновників заявив, що гроші з заморожених активів рф можуть піти на оплату реконструкції України, бо це один із можливих інструментів для того, щоб компенсувати завдані росією збитки.

Світовий банк вважає, що на відновлення України після війни може знадобитися не менше 411 млрд дол.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав передати Україні близько 300 млрд дол. російських заморожених активів. Глава держави наголошував, що рф байдуже на людські життя, але саме втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста.

Джерело: Bloomberg