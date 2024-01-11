15 экс-телохранителей Януковича подозревают в дезертирстве

https://racurs.ua/n191262-15-eks-telohraniteley-yanukovicha-podozrevaut-v-dezertirstve.html

Ракурс

Колишніх охоронців президента-втікача Віктора Януковича підозрюють у дезертирстві.

.

Держбюро розслідувань (ДБР) 11 січня повідомило, що оголосило підозри 15 екс-охоронцям колишнього президента.

Їм закидають дезертирство. Усі вони були службовцями Управління державної охорони (УДО) та втекли разом з Януковичем до росії.

Керівництво УДО підробило документи про начебто звільнення цих охоронців перед втечею.

21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою у супроводі охорони вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції «Межигір'я» до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до рф.

Після блокування вильоту прикордонниками Янукович та керівники його охорони домовилися з росіянами про перетин державного кордону. Його, сина, співмешканку та охорону привезли спочатку на територію військового аеродрому рф на території АР Крим.

Надалі Янукович вирішив остаточно залишити територію України.

Для забезпечення себе професійною охороною надалі він вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок про забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до російської федерації, — йдеться у повідомленні ДБР.

У результаті шістнадцять військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим зс рф, до росії та до місця служби не повернулися. Більшість з них після від’їзду отримали громадянство країни-агресора.

З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби.

За матеріалами ДБР керівництвом УДО України у 2023 році призначено службову перевірку та встановлено, що працівники УДО виїхали до рф 24 лютого 2014 року у статусі військовослужбовців. Ці матеріали використані як докази у справі дезертирства охоронців Януковича.