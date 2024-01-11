В ЕС продолжают обещать миллион снарядов для Украины до весны

https://racurs.ua/n191261-v-es-prodoljaut-obeschat-million-snaryadov-dlya-ukrainy-do-vesny.html

Ракурс

Європейський Союз виготовить мільйон снарядів для України до весни.

.

Про це 11 січня заявила речниця Єврокомісії Йоханна Бернсель.

Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни, — зазначила Бернсель.

Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більш як 300 тис. боєприпасів, 3,3 тис. ракет було доставлено з наявних запасів.

Ми також маємо щонайменше 180 тис. снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами, — додав він.

Тим часом комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон хоче створити оборонний фонд ЄС обсягом 100 мільярдів євро.

Бретон планує представити Європейську оборонну інвестиційну програму (EDIP) 27 лютого. Це фінансова програма, спрямована на стимулювання спільних закупівель зброї та переведення ЄС на військову основу шляхом нарощування внутрішнього виробництва зброї та боєприпасів.

Я вважаю, що нам потрібен величезний оборонний фонд, щоб прискоритися, навіть, ймовірно, у розмірі 100 мільярдів євро, — сказав Бретон, який також відповідає за оборону, на заході, організованому ліберальною групою Renew Europe в Європейському парламенті. — Я переконаний, що ми це зробимо.

Він додав, що лідери ЄС обговорять оборонні виклики на саміті на початку лютого. Рішення про виділення бюджетних коштів ЄС на оборонну промисловість має затвердити Європейська Рада.

Бретон також наполягав на тому, що блок все ще може досягти своєї мети щодо виробництва 1 млн артилерійських снарядів до цієї весни, які потім можуть бути відправлені в Україну.

У березні 2023 року ЄС дав собі 12 місяців, щоб пожертвувати боєприпаси, щоб допомогти Україні у її війні проти росії. Але європейській оборонній промисловості важко готуватися, і ціль виглядає дедалі сумнівнішою. У листопаді 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вчасно доставити снаряди буде неможливо.

Але Бретон не здається.

Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов’язань, — сказав Бретон.

Він сказав, що досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, що не входять до ЄС, і висловив переконання, що уряди країн-членів чинять тиск на свою збройову промисловість, щоб наростити виробництво.

Ми лише Європейська комісія, — попередив він, але підкреслив, що «абсолютно» можливо досягти мільйонної мети до березня або квітня.

Бретон також сказав, що ЄС може бути на одному рівні з росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років, сказавши, що для ЄС «надзвичайно важливо мати такий же потенціал».

росія різко збільшила власне виробництво боєприпасів, а також отримала тисячі снарядів від свого союзника Північної Кореї.

Доступ до величезної кількості боєприпасів є життєво важливим у жорстокій позиційній війні вздовж сотень кілометрів окопів на сході та півдні України, і є побоювання, що Україна не зможе утримати фронт, якщо не отримає набагато більше підтримки від Заходу, — пише про ідею комісара Бретона Politico.

У період кризи для України та занепокоєння щодо правдивості обіцянок, даних її союзниками, Бретон критикував офіційних осіб за те, що вони сумніваються щодо цілей блоку щодо боєприпасів.