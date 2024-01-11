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Россияне готовятся возобновить штурмы на Северском направлении и на Часов Яр - Сырский
Россияне готовятся возобновить штурмы на Северском направлении и на Часов Яр — Сырскийhttps://racurs.ua/n191263-rossiyane-gotovyatsya-vozobnovit-shturmy-na-severskom-napravlenii-i-na-chasov-yar-syrskiy.htmlРакурс
Війська рф ведуть підготовку до відновлення наступальних дій на Сіверському напрямку і переміщують підрозділи «шторм» та здійснює формування штурмових рот.
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Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Командувач повідомив, що в районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець — Донбас.
Водночас з півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки, із залученням підрозділів «добровольчого корпусу».
Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту, — йдеться у повідомленні.
Сирський додав, що Серебрянське лісництво поблизу Кремінної на Луганщині продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника.
На цьому напрямку здійснюються марні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль, — зазначив він.
На Лиманському напрямку росіяни наступають, щоб витіснити наші війська за річку Чорний Жеребець.
Крім того, росіяни переміщують з рф сюди додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах.
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