Посол Украины в Словакии "разбил" заявление Фицо о «провальной» стратегии Запада

https://racurs.ua/n191271-posol-ukrainy-v-slovakii-razbil-zayavlenie-fico-o-provalnoy-strategii-zapada.html

Ракурс

Посол України у Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяву премʼєра Роберта Фіцо про «провальну» стратегію Заходу щодо війни.

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Дипломат вважає хибним те, що словацький прем'єр пояснював причину нападу росії створенням Києвом якоїсь особливої «безпекової ситуації» для росії через намір України вступити до НАТО. Він нагадав, що свого часу Словаччина теж приєдналася до Альянсу, але не для погроз рф, а для захисту.

Дипломат додав, що Україна потребує допомоги партнерів, зокрема Словаччини, бо воює і за безпеку всієї Європи.

10 січня премʼєр-міністр Словаччини Фіцо від проросійської партії Smer написав колонку для Pravda.

У ній він критикує стратегію Заходу з підтримки України у війні з росією та називає її «цілковито провальною». У статті він зазначив, що війна в Україні відбувається «під тотальним впливом США», а росія застосувала військову силу, порушивши міжнародне право, у відповідь «на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу в НАТО».

За його словами, Захід нібито не дозволив українцям укласти перемирʼя на справедливих умовах на початку повномасштабної війни. І тепер Україна «не здатна на значний військовий контрнаступ» і залежить від фінансової допомоги.

Також Фіцо висловив бажання нормалізувати відносини з росією і заявив, що не проти бачити Україну в ЄС, але вважає, що росії «теж потрібні гарантії безпеки».

Нагадаємо, після приходу Фіцо до влади в жовтні 2023 року Словаччина перестала надавати Україні військову допомогу.