Польские перевозчики анонсировали новую блокировку границы в Шегинях

https://racurs.ua/n191274-polskie-perevozchiki-anonsirovali-novuu-blokirovku-granicy-v-sheginyah.html

Ракурс

Польські перевізники можуть знову заблокувати кордон.

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Про це заявив в мережі Х організатор блокади Рафал Меклер. Кордон буде перекрито у пункті пропуску «Медика-Шегині». Розпочнеться страйк 15 січня о 9.00 та триватиме до 15 березня.

У документі, який опублікував Меклер, йдеться про те, що акція впроваджується для привернення уваги уряду до складного становища компаній та їхніх працівників у транспортній сфері.

Мітингуючі вимагають запровадження окремої черги для пустих українських вантажівок у системі еШлях, встановлення ліміту дозволів ЄКМТ на вантажівки, вагою понад 7 тонн та запровадження заборони на реєстрацію і вилучення вже чинних ліцензій у транспортних компаній з капіталом поза межами ЄС.

Нагадаємо, що на початку січня на цьому пункті відновився протест фермерів, які блокували кордон у 2023 році, але 24 січня розблокували його. Цей новий протест тривав декілька днів, адже центральна та місцева влада підписали з фермерами угоду, у якій пообіцяли виконати умови мітингарів.

Після цього з чотирьох найбільших пунктів пропуску вантажного автотранспорту між Україною та Польщею відкритим був тільки ПП «Шегині-Медика».