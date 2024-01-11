Если бы дали семь систем Patriot, то люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы - Зеленский упрекнул Запад

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Ракурс

Володимир Зеленський 11 січня провів пресконференцію під час візиту до Латвії.

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Президент дорікнув західним партнерам, що, якби вони дали Україні більше потужних систем ППО, то люди б не гинули від масованих ракетних ударів росії з використанням балістики.

А як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що у тебе є десятки таких систем (Patriot), а Україні якби дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити? — сказав глава держави.

Одночасно з критикою президент подякував західним партнерам за підтримку

Серед інших важливих заяв Зеленського:

Про замороження війни

Не можна дати заморозити конфлікт. Не дати можливості росії підготуватися до потужного контрнаступу, за рік, за два, за три, за п’ять. Не дати їм цього зробити. Не дати росії знову стати потужною. Треба закінчити війну до цього.

Про ситуацію на фронті

Ситуація дуже складна, нам не вистачає зброї. І якби росіяни не контролювали повітря, а у нас була б достатня кількість систем протиповітряної оборони — ми б знищили їхню авіацію. Ми спробували і це працює. Коли ти знищуєш їх в небі, ти йдеш вперед. Немає широких кроків уперед в України, тому що вони контролюють небо.

Про НАТО

Ми хотіли б побачити реальний крок від країн НАТО, який наближає Україну до НАТО, щоб не було стагнації. Я думаю, це дуже потрібно не тільки для нас, а й для Вашингтона, щоб країни НАТО показали, що вони не бояться росії. Бо чим менші кроки України щодо наближення до НАТО, це говорить про те, що тим більший страх у когось перед росією. Не можна цього показувати — це буде велика помилка, це додасть амбіцій президенту росії.

Про гарантії безпеки

Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде. Але я думаю, що ми найближчим часом зможемо продемонструвати суспільствам, не тільки українському, перший такий драфт. Я думаю, що оцінка буде позитивною.