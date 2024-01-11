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"Схемы" 18 октября опубликовали спутниковые снимки аэропорта "Луганск" после ракетных ударов ATACMS
Мы уничтожили 26 российских вертолетов в сутки, потому что было чем — Зеленскийhttps://racurs.ua/n191272-my-unichtojili-26-rossiyskih-vertoletov-v-sutki-potomu-chto-bylo-chem-zelenskiy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський на пресконференції з балтійськими медіа в Ризі 11 січня заявив, що ЗСУ за добу за допомогою західної далекобійної зброї знищили 26 російських гелікоптерів.
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Коли саме це сталося — він не уточнив.
Президент хотів проілюструвати, як на Україну впливають затримки з постачанням сучасного озброєння з боку партнерів.
Ми нею [далекобійною зброєю від партнерів] знищили 26 вертольотів за добу. 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи й працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим, — додав Зеленський.
Найімовірніше, під словами «26 гелікоптерів за добу» президент мав на увазі удари по аеродромах Луганська і Бердянська ракетами ATACMS 18 жовтня.
Щодо знищення 12 літаків за раз, імовірно, йдеться про удар по аеродрому в Саках, але Україна не називала зброю, якою туди била.
Раніше Сакський аеродром вже тричі ставав місцем історичних подій.
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