«Схеми» 18 жовтня опублікували супутникові знімки аеропорту «Луганськ» після ракетних ударів ATACMS

https://racurs.ua/ua/n191272-my-znyschyly-26-rosiyskyh-gelikopteriv-za-dobu-bo-bulo-chym-zelenskyy.html

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Президент Володимир Зеленський на пресконференції з балтійськими медіа в Ризі 11 січня заявив, що ЗСУ за добу за допомогою західної далекобійної зброї знищили 26 російських гелікоптерів.

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Коли саме це сталося — він не уточнив.

Президент хотів проілюструвати, як на Україну впливають затримки з постачанням сучасного озброєння з боку партнерів.

Ми нею [далекобійною зброєю від партнерів] знищили 26 вертольотів за добу. 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи й працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим, — додав Зеленський.

Найімовірніше, під словами «26 гелікоптерів за добу» президент мав на увазі удари по аеродромах Луганська і Бердянська ракетами ATACMS 18 жовтня.

Щодо знищення 12 літаків за раз, імовірно, йдеться про удар по аеродрому в Саках, але Україна не називала зброю, якою туди била.

Раніше Сакський аеродром вже тричі ставав місцем історичних подій.