Шмыгаль получил протокол НАПК, потому что подставил обличителя коррупции

https://racurs.ua/n191275-shmygal-poluchil-protokol-napk-potomu-chto-podstavil-oblichitelya-korrupcii.html

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Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Як повідомили в НАЗК, голова уряду незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

За даними агентства, Шмигаль розглянув повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), і дав доручення відповідним посадовцям опрацювати таке повідомлення. Але серед цих посадовців був і голова КРАІЛ Іван Рудий, про протиправні дії якого й повідомлялося.

Дізнавшись про це, Рудий відкрив дисциплінарне провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не можна притягати до відповідальності з боку його керівника. У зв’язку з цим НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ 5 січня.

Відомство запросило Шмигаля для ознайомлення з протоколом на 10 січня, але він не з’явився та не повідомив про причини неявки. Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, — пояснили антикорупціонери.

Наразі НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Шмигаля винним, то йому загрожує штраф із позбавленням права обіймати певні посади на один рік.

Водночас прес-секретарка прем'єр-міністра Ольга Куришко заявила, що Шмигаль «не розголошував жодної інформації про викривача».