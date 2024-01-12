В Нацбанке определили влияние отмены дополнительных выходных на экономику

https://racurs.ua/n191309-v-nacbanke-opredelili-vliyanie-otmeny-dopolnitelnyh-vyhodnyh-na-ekonomiku.html

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Скасування святкових днів після початку повномасштабної війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.

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За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил.

Крім того, це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим, — резюмував Ніколайчук у розмові з «Інтерфакс-Україна».

За йог словами, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил.

Додаткових вихідних на Великдень, 8 березня, різдвяні та новорічні свята в Україні немає у зв’язку з воєнним станом вже два роки.