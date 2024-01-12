Ракурсhttps://racurs.ua/
В Нацбанке определили влияние отмены дополнительных выходных на экономику
В Нацбанке определили влияние отмены дополнительных выходных на экономикуhttps://racurs.ua/n191309-v-nacbanke-opredelili-vliyanie-otmeny-dopolnitelnyh-vyhodnyh-na-ekonomiku.htmlРакурс
Скасування святкових днів після початку повномасштабної війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.
.
За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил.
Крім того, це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим, — резюмував Ніколайчук у розмові з «Інтерфакс-Україна».
За йог словами, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил.
Додаткових вихідних на Великдень, 8 березня, різдвяні та новорічні свята в Україні немає у зв’язку з воєнним станом вже два роки.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...