Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Нацбанке определили влияние отмены дополнительных выходных на экономику

В Нацбанке определили влияние отмены дополнительных выходных на экономику

12 янв 2024, 22:24
999

Скасування святкових днів після початку повномасштабної війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.


.

За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил.

Крім того, це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим, — резюмував Ніколайчук у розмові з «Інтерфакс-Україна».

За йог словами, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил.

Додаткових вихідних на Великдень, 8 березня, різдвяні та новорічні свята в Україні немає у зв’язку з воєнним станом вже два роки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров