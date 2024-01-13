Рашисты планируют вывозить российский мусор на ВОТ востока Украины

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Российские захватчики планируют построить на ВОТ ряд свалок, фото: Gazeta.ru
Рашисты планируют вывозить российский мусор на ВОТ востока Украиныhttps://racurs.ua/n191327-rashisty-planiruut-vyvozit-rossiyskiy-musor-na-vot-vostoka-ukrainy.htmlРакурс
кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України. Вказані сміттєзвалища обслуговуватимуть рф й загрожуватимуть виникненням у регіоні екологічної катастрофи.
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Про це сьогодні, 13 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Відомо про такі наміри окупантів:
- на території ТОТ Луганщини створити шість сміттєзвалищ;
- на території ТОТ Донеччини — три сміттєзвалища;
- звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей рф.
Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців, — зазначають у ЦНС.
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