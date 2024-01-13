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Российские захватчики планируют построить на ВОТ ряд свалок, фото: Gazeta.ru

Рашисты планируют вывозить российский мусор на ВОТ востока Украины

13 янв 2024, 15:58
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кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України. Вказані сміттєзвалища обслуговуватимуть рф й загрожуватимуть виникненням у регіоні екологічної катастрофи.


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Про це сьогодні, 13 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Відомо про такі наміри окупантів:

  • на території ТОТ Луганщини створити шість сміттєзвалищ;
  • на території ТОТ Донеччини — три сміттєзвалища;
  • звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей рф.

Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців, — зазначають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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