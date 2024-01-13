Рашисти планують вивозити російське сміття на ТОТ сходу України

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Російські загарбники планують побудувати на ТОТ низку сміттєзвалищ, фото: Gazeta.ru
Рашисти планують вивозити російське сміття на ТОТ сходу Україниhttps://racurs.ua/ua/n191327-rashysty-planuut-vyvozyty-rosiyske-smittya-na-tot-shodu-ukrayiny.htmlРакурс
кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України. Вказані сміттєзвалища обслуговуватимуть рф й загрожуватимуть виникненням у регіоні екологічної катастрофи.
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Про це сьогодні, 13 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Відомо про такі наміри окупантів:
- на території ТОТ Луганщини створити шість сміттєзвалищ;
- на території ТОТ Донеччини — три сміттєзвалища;
- звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей рф.
Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців, — зазначають у ЦНС.
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