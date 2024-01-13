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Ракурс
На території Краснодарського краю рф впала російська ракета

Запущена по Україні російська ракета впала у Краснодарському краї рф (ВІДЕО)

13 січ 2024, 15:31
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У рф в Павлівському районі Краснодарського краю впала невідома ракета.


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Відповідні повідомлення, які супроводжують відео з місця інциденту, з’явилися сьогодні, 13 січня, у соцмережах.

За інформацією російських Telegram-каналів, падіння ракети, ймовірно, сталося вночі між станицями Павловська та Отаманська. Місце влада офіційно ці повідомлення не коментувала, проте зранку перекрила частину траси, пояснюючи це «спеціальними заходами».

У зв’язку із проведенням спеціальних заходів, що проводяться правоохоронними органами, ділянка крайової автодороги між ст. Павловській та ст. Ленінградській тимчасово перекрито, — заявив голова Павлівського району Роман Парахін.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники атакували Україну ракетами, запущеними з літаків ТУ-95мс, ТУ-22М3 та бортів МіГ-31К.

Джерело: Ракурс


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