Влада рф відключає опалення у в'язницях, щоб ув'язнені йшли на війну в Україну

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Влада у росії відключає опалення у в’язницях, щоб ув’язнені йшли воювати в Україну.

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У багатьох регіонах росії на початку січня температура впала до -35°C. Ймовірно, володимир путін та його генерали вирішили використати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні. Багато колоніях відключають опалення, щоб ув’язнені охочіше йшли воювати.

З цієї причини вони просто відключили їм опалення за мінусової температури, — розповіла для Bild засновниця проекту «Русь Сидяча» Ольга Романова.

Тим самим умови у в’язницях мають стати нестерпними, щоб чоловіки, які там перебувають, їхали в Україну.

у росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони вмирають на фронті. Це ув’язнені, [національні] меншини, що живуть у бідних регіонах далеко від Москви, та нові громадяни. Поки ці три групи воюють та помирають в Україні, путін може створювати ілюзію нормальності для інших. Загалом успіх частин з ув’язнених досить обмежений, що ми можемо бачити й за поточними подіями на фронті. Ув’язнених просто масово посилають на лінію фронту в Україні та приносять там у жертву, — повідомила Романова.

За словами Романової, у російських в’язницях все частіше вербують і жінок-в'язнів. Нині в Україні воюють близько 1 тис. росіянок.