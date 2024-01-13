Bradley проти російського Т-90М - відео бою біля Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n191324-bradley-proty-rosiyskogo-t-90m-video-bou-bilya-avdiyivky.html

Ракурс

У районі Авдіївки БМП Bradley українських військових знешкодили сучасний російський танк Т-90М «Прорив».

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Результати бойової роботи американських бронемашин показали українські військові на TikTok-сторінці «dementor1406».

По російському танку відпрацювали за допомогою двох бронемашин Bradley. Добивати «Прорив» допомагали ударні FPV-дрони з вибухівкою. Координацію бою ввели за допомогою розвідувального безпілотника.

Українські військові ввели вогонь по танку з дуже близької відстані у селі Степове. Удари українських сил вивели з ладу систему російську танка, у якого почала без зупинки крутитися башта.

Танк врізався у дерева та зупинився, з нього утік російський екіпаж, пише «Мілітарний».

Військовий, який бачив кадри з безпілотника, розповів, що екіпаж потім ліквідували.

Більшу частину роботи зробили два Bradley. Відео бою я вже бачив. Як і ураження екіпажу 90-го, і як вони на снігу валялись потім, — розповів військовий.

Нагадаємо, російські війська досягли деякого просування на північний захід від Авдіївки. Вони просунулися на схід від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста. Українські Сили оборони здійснюють на цьому напрямку контратаки.