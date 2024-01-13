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Люди "Х" на варті неба України - Ігнат про "зникнення" 20 російських ракет
Люди «Х» на варті неба України — Ігнат про «зникнення» 20 російських ракетhttps://racurs.ua/ua/n191320-ludy-h-na-varti-neba-ukrayiny-ignat-pro-znyknennya-20-rosiyskyh-raket.htmlРакурс
37 ракет і три «шахеди» — підсумок нічної атаки московитів по Україні.
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У Повітряних силах 13 січня розповіли, що знищили вісім ракет: сім — крилатих та одну — авіаційну.
Водночас речник ПС Юрій Ігнат на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що «понад ворожих 20 ракет, окрім збитих, кудись поділись».
Ігнат саркастично проілюстрував повідомлення у соцмережі уривком з фільму «Люди Х». У ньому головний герой зупиняє залп ворожих ракет та перенаправляє його назад.
Люди «Х» на варті неба України! — написав Ігнат
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