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Люди «Х» на страже неба Украины— Игнат об «исчезновении» 20 российских ракет
Люди «Х» на страже неба Украины— Игнат об «исчезновении» 20 российских ракетhttps://racurs.ua/n191320-ludi-h-na-straje-neba-ukrainy-ignat-ob-ischeznovenii-20-rossiyskih-raket.htmlРакурс
37 ракет і три «шахеди» — підсумок нічної атаки московитів по Україні.
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У Повітряних силах 13 січня розповіли, що знищили вісім ракет: сім — крилатих та одну — авіаційну.
Водночас речник ПС Юрій Ігнат на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що «понад ворожих 20 ракет, окрім збитих, кудись поділись».
Ігнат саркастично проілюстрував повідомлення у соцмережі уривком з фільму «Люди Х». У ньому головний герой зупиняє залп ворожих ракет та перенаправляє його назад.
Люди «Х» на варті неба України! — написав Ігнат
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