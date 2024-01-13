Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції

https://racurs.ua/ua/n191318-smert-eksradnyci-kuchmy-i-kolyshnoyi-zastupnyci-genprokurora-olgy-kolinko-ta-pershi-promahy-policiyi.html

Ракурс

Олександра ПРИМАЧЕНКО



Від джерел «Ракурсу» в судово-медичній експертизі стало відомо, що в результаті розтину тіла Ольги Колінько було встановлено перелом хрящів гортані. Його могло спричинити придушення чи здавлення. Таку новину опублікувало наше видання 11 січня.

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12 січня речниця Нацполіції оприлюднила дивне заперечення того, що в публікації не стверджувалося. Тому змушені зупинитися докладніше на цьому питанні, яке спричинило «спростування» поліції, що більше скидається на самостріл у ногу.

Цитуємо ТСН:

Колишня заступниця генерального прокурора України Ольга Колінько нібито могла бути вбита. Після розтину тіла ексчиновниці стало відомо, що у неї — перелом хрящів гортані. Це могло спричинити здавлення чи придушення. Така інформація з’явилася на сторінках видання «Ракурс». Інші ЗМІ підхопили цю новину.

Шановні колеги з ТСН, посилаючись на коментар «Суспільному» речниці Нацполіції, повідомляють, що станом на 12 січня у поліції це спростовують. «Інформація, поширена деякими ЗМІ, про начебто виявлення ознак насильницької смерті ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько наразі не відповідає дійсності. Обставини події з’ясовуватимуть ще кілька експертиз. Про це „Суспільному“ повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна.

Те, що було поширено, ми не підтверджуємо. Такої інформації у нас немає у висновку і нам невідомо, звідки вона поширюється, — сказала вона».

По-перше, якщо з якогось дива такої інформації немає у вас, це не означає, що її немає чи не може бути ніде у світі. По-друге, чому ж невідомо, коли все написано чорним по білому?

Шкода, звісно, що поліція чомусь геть зовсім не в курсі результатів нею ж самою виписаного направлення тіла померлої для встановлення причин смерті. Як, власне, та ж поліція сама не оприлюднила висновок експертів про причини смерті двох жінок. Бо ця інформація — з висновку експертів за результатами невідкладного судово-медичного розтину трупа про причину смерті радника експрезидента Кучми, ексзаступника генпрокурора України. Перепрошую за професійну деталізацію, але. може, поліція дізнається про це хоча би з нашої публікації.