Последствия российского авиаудара, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n191334-rashisty-udarili-aviabomboy-po-selu-na-harkovschine-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 13 січня. Близько 9.30 здійснили обстріл села Веселе Харківського району Харківської області.

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За попередніми відомостями, ворог завдав удар по селу авіабомбою. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок авіаудару пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії рф. Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).