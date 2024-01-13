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Последствия российского авиаудара, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты ударили авиабомбой по селу на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n191334-rashisty-udarili-aviabomboy-po-selu-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 січня. Близько 9.30 здійснили обстріл села Веселе Харківського району Харківської області.
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За попередніми відомостями, ворог завдав удар по селу авіабомбою. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок авіаудару пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
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