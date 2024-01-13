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В столичном ТРЦ «Космополит» ликвидировали пожар, фото: ГСЧС
Пожар в столичном ТРЦ потушили — Кличкоhttps://racurs.ua/n191333-pojar-v-stolichnom-trc-potushili-klichko.htmlРакурс
У Києві загасили пожежу, яка сьогодні, 13 січня, спалахнула у ТРЦ «Космополит», розташованому в Солом’янському районі міста.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, загоряння сталося на четвертому поверсі будівлі, було виявлено один осередок пожежі.
З будівлі евакуювали близько 200 людей. Відомо про трьох постраждалих:
- жінка та чоловік, які там працюють;
- восьмирічна дівчинка, яка перебувала в торговельному центрі.
Всі — зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися, — зазначив мер Києва.
У ДСНС повідомляють, що загоряння в одному з приміщень цього ТРЦ було ліквідовано о 17.42 на площі 50 кв.м.
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