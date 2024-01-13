В Николаевской области с ПЗРК сбили российскую крылатую ракету, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/n191332-v-nikolaevskoy-oblasti-rossiyskuu-raketu-sbili-s-pzrk-video.html

Ракурс

Повітряне командування «Південь» на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує момент збиття російської крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.

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Показана на відео подія сталася сьогодні, 13 січня, вранці.

Зазначається, що загалом сьогодні вранці на Миколаївщині підрозділи ППО Сил оборони півдня України знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.