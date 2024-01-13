Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска на границе с Украиной

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В Румынии также заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска на границе с Украинойhttps://racurs.ua/n191331-rumynskie-fermery-zablokirovali-dvijenie-gruzovikov-cherez-punkt-propuska-na-granice-s-ukrainoy.htmlРакурс
Рух вантажівок через румунський пункт пропуску «Сірет», розташований навпроти українського «Порубного», заблоковано.
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Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в «Є-черзі» зареєстровані 825 автомобілів.
Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі, — зазначають у ДПСУ.
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