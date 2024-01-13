Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Румынии также заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска на границе с Украиной

13 янв 2024, 17:58
999

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску «Сірет», розташований навпроти українського «Порубного», заблоковано.


.

Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в «Є-черзі» зареєстровані 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі, — зазначають у ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров