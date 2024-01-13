Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску на кордоні з Україною

У Румунії також заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

https://racurs.ua/ua/n191331-rumunski-fermery-zablokuvaly-ruh-vantajivok-cherez-punkt-propusku-na-kordoni-z-ukrayinou.html

Ракурс

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску «Сірет», розташований навпроти українського «Порубного», заблоковано.

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Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в «Є-черзі» зареєстровані 825 автомобілів.