Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску на кордоні з Україною

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У Румунії також заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною
Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску на кордоні з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n191331-rumunski-fermery-zablokuvaly-ruh-vantajivok-cherez-punkt-propusku-na-kordoni-z-ukrayinou.htmlРакурс
Рух вантажівок через румунський пункт пропуску «Сірет», розташований навпроти українського «Порубного», заблоковано.
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Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в «Є-черзі» зареєстровані 825 автомобілів.
Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі, — зазначають у ДПСУ.
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