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Ракурс
У Румунії також заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску на кордоні з Україною

13 січ 2024, 17:58
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Рух вантажівок через румунський пункт пропуску «Сірет», розташований навпроти українського «Порубного», заблоковано.


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Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в «Є-черзі» зареєстровані 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі, — зазначають у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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