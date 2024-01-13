Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: прокуратура Сумщини

https://racurs.ua/ua/n191330-rashysty-chotyrma-raketamy-vdaryly-po-gromadi-na-sumschyni-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 січня, вдарили чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині.

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Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури Сумщини.

За попередніми даними слідства, ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, запустив по території Великописарівської громади чотири ракети С-300.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема 10 приватних будинків, ЛЕП тощо, — вказано в повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).